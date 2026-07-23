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Саратовская область запустила единую витрину региональных сервисов в МАКС

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Теперь жителям не нужно искать разные чат-боты или переключаться между приложениями: от записи к врачу до связи с органами власти — всё собрано в едином пространстве.

 
 
Саратовская область вошла в число первых 50 регионов, которые интегрировали свои сервисы в мини-приложение на базе национального мессенджера.
 
Ранее для жителей области уже был доступен широкий перечень онлайн услуг через отдельные чат-боты, в различных сферах:
 
• Здоровье и экстренная помощь: запись к врачу, телемедицинские консультации, вызов скорой помощи и мгновенная связь со службой «112».
• Городская среда: отслеживание общественного транспорта в реальном времени и карта бесплатного Wi-Fi (в том числе на случай ограничений мобильного интернета).
• Документы и карьера: запись в МФЦ, проверка статуса заявлений.
• Безопасность и обратная связь: прямой канал с Правительством области для обращений и возможность сообщить о незаконной рекламе наркотиков («СтопНаркотики») и многое другое.
 
«Концепция «услуги ради услуги» не интересна пользователям. Мы ориентируемся на внедрение инструментов, позволяющих человеку решить свой вопрос за пару кликов. МАКС дал возможность объединить наши разработки в единого «карманного цифрового помощника» для каждого саратовца. Теперь в одной российской экосистеме есть  доступ не только к сервисам, но и к официальным новостным каналам региона. Мы будем и дальше расширять возможности этой витрины, опираясь на актуальные запросы жителей», - подчеркнул министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.
 
Как начать пользоваться? Найти витрину очень просто: откройте поиск в мессенджере МАКС, введите «Навигатор региональных сервисов. Саратовская область» или перейдите в мини-приложение по ссылке: https://max.ru/saratovskaya_oblast_bot

 