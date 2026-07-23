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Министр транспорта области прокомментировал работы по благоустройству на трамвайном кольце

Новости
В связи с проведением работ по стыковке трамвайных путей с новым разворотным кольцом трамвайных маршрутов № 9 и № 10 с 22:00 23 июля до 05:00 27 июля будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Советской и Астраханской.



На период проведения работ движение трамвайных маршрутов № 9д и № 10 будет временно приостановлено. Для удобства жителей организован дублирующий автобусный маршрут № 19А «1-й Просяной пр. — Детский парк».

«Данные работы являются плановыми. При определении сроков их проведения было сделано всё возможное, чтобы выполнить необходимый объём в максимально сжатые сроки и минимизировать неудобства для жителей и гостей города. Дублирующий маршрут будет работать с интервалом 12 минут в часы пик. На линии выйдут современные низкопольные автобусы, оснащённые системой кондиционирования. Стоимость проезда составит 10 рублей, при этом сохраняется право льготного проезда», — отметил министр транспорта области Николай Сергеев.