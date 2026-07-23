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В Саратовской области с 2027 года введут пятилетний запрет на розничную продажу вейпов

Новости
Депутаты Саратовской областной думы приняли законопроект о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них на территории региона. Ограничения будут действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.



Как заявил председатель регионального парламента Алексей Антонов, данная инициатива направлена на защиту здоровья граждан, особенно детей, от пагубного влияния никотиносодержащей продукции.

Помимо тотального запрета, законопроект вводит дополнительные ограничения на продажу табачной и никотиносодержащей продукции в конкретных зонах. В их число вошли:
-территории и помещения организаций отдыха и оздоровления детей;
- места проведения спортивных соревнований;
-прибрежные зоны отдыха у воды;
- культовые здания и территории, предназначенные для богослужений и религиозных мероприятий.

Документ направлен на дальнейшее согласование и вступление в силу в установленном порядке.