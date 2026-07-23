В Саратовской области с 2027 года введут пятилетний запрет на розничную продажу вейпов

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Как заявил председатель регионального парламента Алексей Антонов, данная инициатива направлена на защиту здоровья граждан, особенно детей, от пагубного влияния никотиносодержащей продукции.Помимо тотального запрета, законопроект вводит дополнительные ограничения на продажу табачной и никотиносодержащей продукции в конкретных зонах. В их число вошли:-территории и помещения организаций отдыха и оздоровления детей;- места проведения спортивных соревнований;-прибрежные зоны отдыха у воды;- культовые здания и территории, предназначенные для богослужений и религиозных мероприятий.Документ направлен на дальнейшее согласование и вступление в силу в установленном порядке.