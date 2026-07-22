В течение нескольких лет Балаковская районная поликлиника получила 19 УЗИ-сканеров

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Аппараты экспертного класса получены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Новое оборудование установлено как во взрослых, так и в детских отделениях и активно помогает врачам в работе. Его преимущества - высокое разрешение и чёткость изображения. Это позволяет видеть мельчайшие детали, а значит ставить точные диагнозы. А поступившие также портативные модели дают возможность обследовать маломобильных пациентов на дому.Результаты первого полугодия 2026 года впечатляют: выполнено почти 47 тыс УЗИ-исследований, из них 218 - в условиях дневного стационара, 40% из которых – исследование органов брюшной полости.Отдельное внимание - маленьким пациентам. За полгода сделано более 3, 5 тыс УЗИ новорожденным и 342 исследования сердца у детей.«Это яркое доказательство того, что современные технологии вместе с специалистами поликлиники и при поддержке национального проекта помогают заботиться о здоровье жителей», - поделился главный врач поликлиники Александр Овсянников.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».