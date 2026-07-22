Депутаты приняли поправки в областной бюджет

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В доходной части областного бюджета отражено увеличение благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володина целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год в целом на 2,5 млрд рублей.Так, на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта с учетом областной доли в 2026 году запланировано 1,2 млрд рублей.Ряд инициированных Председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным решений касается социального блока. В частности, дотация в общей сумме 1,3 млрд рублей будет направлена на замещение ранее предусмотренных средств областного бюджета на увеличение норматива стоимости горячего питания учащихся школ, введение ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам и благоустройство.Кроме того, за счет областного бюджета с последующим замещением привлеченными источниками в рамках реализации указанных инициатив запланировано дополнительно на горячее питание школьников и стимулирование педагогических работников 1,5 млрд рублей, мероприятия по благоустройству территорий города Саратова – 341,0 млн рублей.Также предлагается выделить дополнительные ассигнования и по другим «указным» категориям работников для сохранения достигнутых соотношений по оплате труда в рамках Указов Президента – более 2,0 млрд рублей.Кроме того, на продолжение строительства, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов предусматривается 560,0 млн рублей, для оснащения и укрепления материально-технической базы учреждений бюджетной сферы – 18,5 млн рублей.По поручению Губернатора области Романа Бусаргина выделены средства на приобретение холодильного оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов в Балакове и Саратове – 60,4 млн рублей, предоставление грантов спортивным командам для обеспечения участия в соревнованиях сезона 2026-2027 годов – 100 млн рублей.Таким образом, параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 199,1 млрд рублей, расходам – 224,8 млрд рублей.«С учетом проведенного Минфином России списания части задолженности по бюджетным кредитам в сумме 2,0 миллиарда рублей уменьшен верхний предел государственного внутреннего долга области. Кроме того, на 200 миллионов рублей снижены плановые назначения по расходам на обслуживание долговых обязательств», - рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.