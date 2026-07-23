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За участие в сборах жителям Энгельса выплатят по 100 тысяч рублей

Новости
За участие в сборах жителям Энгельса выплатят по 100 тысяч рублей

В Энгельсском районе Саратовской области добровольцев приглашают на сборы для защиты предприятий и организаций региона от атак БПЛА. Об этом сообщает районная администрация.

Уточняется, что введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для граждан, которые в июле - августе отправятся на сборы в отряд «Барс - Саратов». Выплата за время пребывания в среднем до 110 тысяч рублей с учетом сохранения зарплаты на прежнем месте работы и выплат Министерства обороны. Единовременная выплата за участие в областных сборах составляет от 21 500 до 57 000 рублей.

Ключевые условия:

Проводятся областные сборы (сроком от 2 до 6 месяцев) с отработкой навыков выполнения специальных боевых задач по уничтожению БПЛА.

Основные задачи добровольцев:


- уничтожение БПЛА противника (средства ПВО, РЭБ, РЭР, ЗПК).

- обязательный 10-дневный курс обучения на полигоне.

Добровольцам гарантируют:


- выполнение задач исключительно на территории Саратовской области;

- высокое денежное содержание;

- дополнительные меры соцподдержки добровольца и членов его семьи;

- возможность получения государственных, ведомственных и региональных наград;

- сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур);

- сохранение рабочего места и средней заработной платы на период действия контракта с МО РФ;

- возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.


По всем вопросам звоните по номерам: 8 (8453) 56-97-70, 56-97-76, 95-42-23, 56-71-29 или обращайтесь по адресу г. Энгельс, улица Телеграфная, 34.