Спорт, наука, патриотизм и здоровье: проект «Каникулы со Знанием» проходит в оздоровительных лагерях Саратовской области  

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Российское общество «Знание» ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании. Мероприятия акции соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», который инициировал Президент России Владимир Путин.«Проект «Каникулы со Знанием» уже стал неотъемлемой частью летней оздоровительной кампании в Саратовской области. Мы стремимся сделать отдых детей не только интересным, но и полезным, поэтому для ребят подготовлена насыщенная программа: от лекций, мастер-классов и практикумов до открытых диалогов с экспертами. Для нас важно, чтобы ребята не просто отдыхали, но и расширяли кругозор, узнавали о достижениях страны, учились работать в команде и осознавали свою роль в обществе», — поделилась директор филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.В летних оздоровительных лагерях Саратовской области состоялась серия просветительских мероприятий, в которой уже приняли участие более 500 ребят. Для школьников были организованы открытые диалоги и мастер-лекции, посвящённые патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, науке, спорту и культурному наследию. Мероприятия прошли на базах детских лагерей в Энгельсском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Балаковском районах.Так, в лагере «Буревестник» состоялся открытый диалог «Мир, дружба, коннект». Участники в формате тренинга отрабатывали навыки командообразования и коммуникации, решая задачи на сплочение и совместное принятие решений.Школьникам рассказали о важности физической активности, сбалансированного питания и режима дня, а также о влиянии вредных привычек на организм. Ветеран боевых действий Игорь Попов провёл для ребят лекцию «Здоровье начинается с малого», также посвящённую важности двигательной активности, правильного питания и повседневных привычек, укрепляющих организм.В рамках лекции «Наука ритма» ребят познакомили с основами ритмики и музыкальной импровизации. Слушатели узнали о научных, технологических и культурных успехах страны, о современных проектах и прорывных разработках российских учёных.В оздоровительном комплексе «Ласточка» и лагере имени Лизы Чайкиной лекторы провели открытый диалог «Поколение Z: за нами Россия», в ходе которого школьники обсуждали ключевые события отечественной истории и современное развитие страны; рассказали об основах работы нейросетей, принципах искусственного интеллекта и его практическом применении в повседневности.В детском оздоровительном лагере имени Гагарина прошла лекция «Российский спорт: от ГТО до рекордов».Напомним, в рамках проекта «Каникулы со Знанием» в течение трех месяцев в детских лагерях состоятся выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия. Среди тем встреч — профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое. Красной нитью летней кампании пройдут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году.По информации Российского общества «Знание»