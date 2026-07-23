23 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:30 | 23 июля
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»: жители с. Савкино прошли обследование на мобильном комплексе «Флюмам»
12:30 | 23 июля
Базарно-Карабулакский район представил инвестиционные предложения в сфере АПК и туризма  
11:05 | 23 июля
В Хвалынской больнице сделали рентген для уникальных музейных икон
10:30 | 23 июля
Саратовская область должна попасть на «Портал эпох»  
09:31 | 23 июля
Саратовская область запустила единую витрину региональных сервисов в МАКС
18:00 | 22 июля
За участие в сборах жителям Энгельса выплатят по 100 тысяч рублей
17:30 | 22 июля
Министр транспорта области прокомментировал работы по благоустройству на трамвайном кольце
17:08 | 22 июля
В Саратовской области с 2027 года введут пятилетний запрет на розничную продажу вейпов
16:30 | 22 июля
Спорт, наука, патриотизм и здоровье: проект «Каникулы со Знанием» проходит в оздоровительных лагерях Саратовской области  
15:00 | 22 июля
Балашовские школьники будут изучать историю с помощью интерактивного стола
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Спорт, наука, патриотизм и здоровье: проект «Каникулы со Знанием» проходит в оздоровительных лагерях Саратовской области  

Новости
Спорт, наука, патриотизм и здоровье: проект «Каникулы со Знанием» проходит в оздоровительных лагерях Саратовской области  

Российское общество «Знание» ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании. Мероприятия акции соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», который инициировал Президент России Владимир Путин.
 
«Проект «Каникулы со Знанием» уже стал неотъемлемой частью летней оздоровительной кампании в Саратовской области. Мы стремимся сделать отдых детей не только интересным, но и полезным, поэтому для ребят подготовлена насыщенная программа: от лекций, мастер-классов и практикумов до открытых диалогов с экспертами. Для нас важно, чтобы ребята не просто отдыхали, но и расширяли кругозор, узнавали о достижениях страны, учились работать в команде и осознавали свою роль в обществе», — поделилась директор филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.
 
В летних оздоровительных лагерях Саратовской области состоялась серия просветительских мероприятий, в которой уже приняли участие более 500 ребят. Для школьников были организованы открытые диалоги и мастер-лекции, посвящённые патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни, науке, спорту и культурному наследию. Мероприятия прошли на базах детских лагерей в Энгельсском, Красноармейском, Базарно-Карабулакском, Балаковском районах.
 
Так, в лагере «Буревестник» состоялся открытый диалог «Мир, дружба, коннект». Участники в формате тренинга отрабатывали навыки командообразования и коммуникации, решая задачи на сплочение и совместное принятие решений.
 
Школьникам рассказали о важности физической активности, сбалансированного питания и режима дня, а также о влиянии вредных привычек на организм. Ветеран боевых действий Игорь Попов провёл для ребят лекцию «Здоровье начинается с малого», также посвящённую важности двигательной активности, правильного питания и повседневных привычек, укрепляющих организм.
 
В рамках лекции «Наука ритма» ребят познакомили с основами ритмики и музыкальной импровизации. Слушатели узнали о научных, технологических и культурных успехах страны, о современных проектах и прорывных разработках российских учёных.
 
В оздоровительном комплексе «Ласточка» и лагере имени Лизы Чайкиной лекторы провели открытый диалог «Поколение Z: за нами Россия», в ходе которого школьники обсуждали ключевые события отечественной истории и современное развитие страны; рассказали об основах работы нейросетей, принципах искусственного интеллекта и его практическом применении в повседневности.
 
В детском оздоровительном лагере имени Гагарина прошла лекция «Российский спорт: от ГТО до рекордов».
 
Напомним, в рамках проекта «Каникулы со Знанием» в течение трех месяцев в детских лагерях состоятся выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия. Среди тем встреч — профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое. Красной нитью летней кампании пройдут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году.
 
По информации Российского общества «Знание»