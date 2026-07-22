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Балашовские школьники будут изучать историю с помощью интерактивного стола

Новости
Балашовские школьники будут изучать историю с помощью интерактивного стола

 
В филиале балашовской школы № 3 завершился ремонт школьного музея в рамках региональной программы «Развитие инфраструктуры образовательных организаций», инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Благодаря программе был приобретён интерактивный стол, который сделает изучение истории более наглядным.
 
Балашовские школьники будут изучать историю с помощью интерактивного стола

«В нашей школе действует краеведческое объединение, в котором состоят более 30 активных и заинтересованных ребят. Приобретение интерактивного стола стало для нас большим подарком. Будем вместе с детьми проводить интересные мероприятия и изучать историю Родины», — рассказала Ксения Большекова, руководитель музея, учитель истории и советник директора по воспитательной работе.
 
Балашовские школьники будут изучать историю с помощью интерактивного стола

Руководитель музея также отметила, что работа направлена на патриотическое воспитание. Особое место в экспозиции занимают темы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Школа сотрудничает с волонтёрскими объединениями, которые помогают со сбором экспонатов.
 