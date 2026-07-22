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В Энгельсском районе в рамках нацпроекта «Семья» преображаются учреждения культуры

Новости
В Энгельсском районе в рамках нацпроекта «Семья» преображаются учреждения культуры

 
В регионе продолжается масштабная модернизация культурной инфраструктуры: учреждения культуры становятся более современными, доступными и популярными у жителей. Одними из активных участников этих преобразований являются учреждения культуры Энгельсского района, которые последовательно реализуют национальные проекты и региональные программы, получая значительную поддержку для развития инфраструктуры и творческих инициатив.
 
В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Семья» в Энгельсском краеведческом музее ведётся капитальный ремонт: работы выполняются в соответствии с графиком и планируются к завершению в августе. Музей станет ещё более комфортным и привлекательным для семейных визитов, образовательных программ и экскурсионных маршрутов.
 
Центр народного творчества «Дружба» стал одним из девяти учреждений области, получивших федеральную субсидию в размере 3 061,2 тыс. рублей по новому направлению нацпроекта «Семья». На полученные средства выполнен ремонт фойе и кружковых комнат, приобретено современное световое оборудование, а также внедрена система тифлокомментирования для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Эти преобразования расширяют возможности центра по проведению массовых мероприятий и повышают доступность культурных программ для всех категорий жителей.
 
Проект по ремонту ДК «Ударник» одержал победу в конкурсном отборе инициативных проектов граждан, что позволит обновить дом культуры и усилить его роль в жизни местного сообщества. По государственной программе Саратовской области  обновляются  окна и входная  группа  Дома досуга «Покровский», что повысило энергоэффективность помещений и комфорт для посетителей.
 
Значительные пополнения материально‑технической базы получили и детские школы искусств.  8,5 млн рублей -  инвестиция в художественное образование детей и в будущие творческие успехи района.
 
Благодаря нацпроекту «Семья» ДШИ № 4 и музыкальная школа в селе Генеральское обеспечены новыми музыкальными инструментами на несколько лет вперёд.
 
Наряду с инфраструктурными преобразованиями успешно реализуются творческие проекты, которые уже стали брендовыми для Энгельсского района. Четвёртый год подряд проходят концерты «Покровские субботние вечера», третий год — танцевальные вечера «Лето в стиле РЕТРО» в парке «Покровский». Эти мероприятия полюбились жителям, привлекают гостей и формируют устойчивую культурную среду.
 
- Реализация национальных проектов и региональных программ подтверждает: культура в Саратовской области приобретает новый облик — современный, доступный и востребованный. Работа учреждений культуры в муниципальных районах демонстрирует, как целевые инвестиции и активное взаимодействие с жителями превращают культурные пространства в места притяжения для людей всех возрастов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 