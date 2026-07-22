В Хвалынске благоустроили парк Патриот

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В Хвалынске провели благоустройство военно-патриотического парка Патриот на улице Красноармейская. Работы на этой территории в рамках первого этапа проведены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом Владимиром Путиным.В парке обустроили щебенчатую пешеходную зону, а также зону для установки экспонатов военной техники, установили систему видеонаблюдения. Отметим, что общественной территории присвоено имя Героя Российской Федерации Сергея Назарова, уроженца Хвалынска.«В Хвалынске в этом году по федеральному проекту устроили новую спортивную площадку на улице Наровчатова, обновили Доску Почета на Соборной площади. В прошлом году там также благоустроили 3 территории. Так шагом за шагом наши города и поселки становятся более современными и комфортными для жизни», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.