Передвижной маммограф Саратовской РБ продолжает выезжать в села Гагаринского района

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Современный передвижной маммограф получен два года назад в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.По своим возможностям он ничем не уступает стационарному и позволяет диагностировать новообразования молочных желез на самой ранней стадии.Врачи больницы провели обследование 23-м женщинам, проживающим на территории села Синенькие. Несколькими днями ранее оборудование работало в селе Усть-Курдюм, где по предварительной записи, обследование прошла 21 женщина с подозрением на заболевание молочных желез.«По словам пациенток, такая форма медицинской помощи очень удобна, так как экономит много времени, им не надо выезжать в районную больницу. На полученных рентгеновских снимках можно обнаружить минимальные изменения структуры тканей - кисты, опухоли, кальцинаты и другие новообразования. А как мы знаем, ранее выявление заболевания означает успешное лечение», - рассказал главный врач районной больницы Михаил Перепелов.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».