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Николай Панков зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы

Новости / Главное в политике
Николай Панков зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы


Николай Панков зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Уважаемые земляки! Ранее подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной Думы по Балашовскому одномандатному избирательному округу №166. Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом.

Спасибо за то, что поднимаете важные проблемы. И высказываете предложения по их решению. Повторю, для меня это большая ответственность. Вместе можно достичь многого. Важно эффективно реализовать все проекты по развитию наших районов. И повышению качества жизни людей», - отметил Николай Панков.
 
Выборы в государственную думу состоятся 18,19,20 сентября, в которых примут участие кандидаты от политических партий "Единая Россия", "Зелёные", "КПРФ", "Справедливая Россия", "Родина" и другие.