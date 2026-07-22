За охрану предприятий от БПЛА готовы платить от 120 тысяч рублей

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Продолжается набор резервистов в отряд «БАРС-Саратов», который выполняет задачи по защите промышленных предприятий региона от атак беспилотников.Как сообщил командир отряда «БАРС-Саратов» Роман Полунин, регион увеличивает количество предприятий, которые встают под охрану.«В Саратовском регионе формируется отряд «БАРС-Саратов» по противодействию вражеским беспилотным системам. Сотрудники отряда «БАРС» выполняют задачи только на территории Саратовской области, наших предприятий. То есть мы защищаем свой регион. Ребята добровольно приходят к нам в отряд, подписывают контракт о нахождении в мобилизационном людском резерве, который предусматривает нахождение на военных сборах. Все специалисты, которые приходят к нам, первоначально проходят достаточно серьезную подготовку на полигоне», - рассказал он.Добровольцам гарантируют сохранение рабочего места и средней зарплаты на период службы, сохранение пенсии за выслугу лет (для пенсионеров силовых структур), меры социальной поддержки, включая помощь членам семьи, возможность получения государственных наград, а также трудоустройство на охраняемое предприятие. Денежное содержание - от 120 тысяч рублей в месяц.Узнать подробнее можно в военном комиссариате Саратовской области: Саратов, Мирный переулок, 12, по телефонам 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.