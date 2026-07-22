В регионе появится 43 новых ФАПа

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Доступность качественной медицинской помощи и создание современных и комфортных условий для пациентов и медицинских работников стали возможны благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь».Так, в селе Долина Федоровского района в рамках программы возводится отделение общей врачебной практики. На сегодняшний день на объекте выполнен монтаж навесных элементов, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям. В настоящее время ведутся работы по установке сэндвич-панелей. В ближайшее время планируется подключение систем водоснабжения и водоотведения. Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Все работы выполняются согласно плану и находятся на ежедневном контроле главного врача.«Мы изменили саму культуру первичного звена. ФАПы стали тем местом, где встречаются современная инфраструктура, квалифицированные кадры, цифровые сервисы и служба здоровья — это именно то, что сегодня настроено на поддержание здорового долголетия. В рамках программы мы возводим ФАПы там, где раньше их не было никогда, в некоторых населенных пунктах они приходят на смену морально и физически устаревшим конструкциям, достигая основной цели – повышение доступности и качества оказания медико-санитарной помощи, максимально приближая ее к жителям, проживающим в сельской местности», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.