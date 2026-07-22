Жители области могут оценить состояние своего здоровья совершенно бесплатно

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За шесть месяцев 2026 года диспансеризацию, в том числе углубленную ( для граждан, перенесших COVID-19), прошли более 600 тыс. человек, в том числе и 105 тыс. сельских жителей.Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания или состояния и включает в себя ряд исследований и консультаций узких специалистов( невролога, офтальмолога и других), после которых врач-терапевт уточнит диагноз, определит группу здоровья, а также направит, при наличии медицинских показаний, на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.По результатам проведенных в рамках диспансеризации исследований впервые выявлено более 20 тыс случаев болезней системы кровообращения, более 2 тыс случаев сахарного диабета, более 1,6 случаев злокачественных новообразований, из которых на 1-2 стадии – 72%.Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводятся в 59 медицинских организациях во всех муниципальных районах области.Благодаря диспансеризации можно выявить скрытые заболевания, которые протекают бессимптомно и могут серьезно подорвать здоровье в будущем.«Пройти диспансеризацию – это продемонстрировать ответственное отношение к собственному здоровью, позаботиться о себе. Диспансеризация помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний, которые на ранних стадиях успешно контролируемы и излечимы, именно поэтому так важно обнаружить их как можно раньше. Основная цель диспансеризации — раннее выявление онкологических, сердечно-сосудистых, сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний. Призываю всех пройти диспансеризацию!», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Оценить состояние своего здоровья можно бесплатно, а чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз лечения и эффективнее контроль над заболеванием. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, пройти диспансеризацию быстро и просто.(Фото: министерство здравоохранения Саратовской области)