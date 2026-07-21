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В Балашове готовятся к одному из главных культурных событий осени

Новости
В Балашове готовятся к одному из главных культурных событий осени

 
С 16 по 23 сентября в Балашове пройдет X Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье».
 
В 2026 году фестиваль проходит в Год единства народов России, что придает ему дополнительную глубину. «Театральное Прихопёрье» традиционно становится пространством диалога культур и творческого обмена, объединяя разные регионы и театральные школы страны.
 
Юбилейный фестиваль соберет на одной площадке ведущие театры страны и на восемь дней превратит город в центр театральной жизни.
 
Зрителей ждет насыщенный театральный марафон: в программе — постановки коллективов из 10 регионов России, от признанных мастеров сцены до ярких региональных театров.
 
Среди специальных гостей — Московский академический театр драмы имени В. Маяковского, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой и Театр-фестиваль «Балтийский дом».
 
Конкурсная программа объединит театры из Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской областей, Чувашии и Республики Татарстан, которую представят сразу два коллектива.
 
Основу репертуара составляют постановки по классическим произведениям, предлагающие современное прочтение знакомых текстов. Спектакли оценит профессиональное жюри, а зрители смогут открыть для себя новые имена и по-новому взглянуть на уже известных участников театрального процесса.
 
«В Год единства народов России фестиваль «Театральное Прихопёрье» приобретает особое значение. Театр — это язык, который понятен без перевода, он объединяет людей разных культур, традиций и регионов. Именно такие проекты позволяют почувствовать, насколько многогранна и при этом едина наша страна. Для Саратовской области большая честь принимать коллективы со всей России и создавать пространство, где рождается живой диалог культур», — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
О подготовке к юбилейному форуму рассказала директор Балашовского драматического театра Татьяна Чучкова: «Для нас этот фестиваль — не просто событие, а большая совместная работа всей команды театра и города. Мы стремимся сделать «Театральное Прихопёрье» по-настоящему теплым и гостеприимным, чтобы каждый участник и зритель почувствовал себя частью большого театрального сообщества. Юбилейный год — это повод не только подвести итоги, но и задать новый уровень качества и содержания фестиваля. Особое внимание в этом году уделяется не только программе, но и атмосфере фестиваля — комфорту гостей, качеству приема и созданию настоящего праздника театра».
 