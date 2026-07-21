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Госуслуги помогут саратовцам более чем в 70 жизненных ситуациях

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В рамках государственной политики по внедрению клиентоцентричного подхода в деятельность госорганов на портале Госуслуги и региональных платформах активно внедряются сервисы «Жизненные ситуации».

 
В отличие от традиционных электронных услуг, которые требуют от гражданина самостоятельного поиска нужных сервисов, «жизненная ситуация» — это готовый сценарий. Он объединяет комплекс услуг и справочных материалов, необходимых человеку в конкретных обстоятельствах для удовлетворения возникающих потребностей. Выбрав соответствующую ситуацию на портале, гражданин получает пошаговый план действий, список всех необходимых документов и возможность подать комплексное заявление. Главная цель проекта — сократить количество бумаг, очных визитов и сроки получения результата.
 
В Саратовской области уже разработано и успешно применяется 6 уникальных «жизненных ситуаций»:
·                 «Участник СВО»;
·                 «Достижение гражданином возраста 80 лет»;
·                 «Активное долголетие»;
·                 «Трудоустройство молодых специалистов в сферу промышленного комплекса»;
·                 «Трудоустройство молодых специалистов в сферу агропромышленного комплекса»;
·                 «Трудоустройство молодых специалистов в образовательную организацию в сельском населенном пункте».
 
Опыт региона получил признание на федеральном уровне. В этом году две саратовских разработки — «Достижение гражданином возраста 80 лет» и «Трудоустройство молодых специалистов в образовательную организацию в сельском населенном пункте» — будут интегрированы в общероссийский каталог на портале Госуслуг. Сейчас в каталоге ситуаций уже доступно свыше 70 таких комплексных услуг - https://www.gosuslugi.ru/landing/forcitizens?amp=&=.
 
«Мы хотим, чтобы человек, заходя на Госуслуги или на региональный портал соцподдержка64.рф
, получал готовый и понятный план действий: какие документы нужны, куда их подать и в какие сроки. Это экономит время, бережет нервы и делает взаимодействие с государством по-настоящему комфортным», - подчеркнула первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.
 