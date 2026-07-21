Роман Бусаргин: Сумма перерасчетов за нарушение сроков отключения горячей воды в Саратовской области превысила 2 млн рублей

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел очередное постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства региона, министрами и главами муниципальных районов. В ходе встречи были обсуждены вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства, развития волонтерского движения и оказания медико-социальной помощи семьям с детьми.Глава региона поручил министерству строительства и ЖКХ области обеспечить бесперебойную работу горячей линии по вопросам отключения горячего водоснабжения. Роман Бусаргин подчеркнул, что по каждому факту нарушения нормативных сроков проведения работ должна проводиться тщательная проверка, итогом которой, в том числе, должен стать обязательный перерасчет для потребителей. На сегодняшний день общая сумма таких перерасчетов в области уже превысила 2 млн рублей.Отдельное внимание на совещании было уделено проблеме водоснабжения в населенных пунктах. Губернатор напомнил, что главы районов несут прямую персональную ответственность за отсутствие воды. При этом регион оказывает муниципалитетам необходимую поддержку, регулярно выделяя целевые средства из резервного фонда губернатора на решение данных вопросов.В ходе встречи также затрагивалась тема добровольческой деятельности. На сегодняшний день волонтерством в различных сферах занимаются более 135 тыс. жителей Саратовской области.«В минувшую пятницу, посещая Советский район, увидел, какие активные и неравнодушные люди там живут. Знаю, что такие люди есть в каждом районе нашего региона и как много они делают, в частности, для участников специальной военной операции и их семей. Они заслуживают самого высокого уважения, их нужно поддерживать и оказывать им максимальное содействие», — отметил Роман Бусаргин.Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость предоставления на базе государственных учреждений бесплатного и максимально широкого спектра услуг для семей с детьми, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь.В Саратовской области уже действует комплекс мер, направленных на поддержку молодых семей и оказание медико-социальной помощи. Он включает в себя расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, совершенствование скрининговых программ для беременных женщин, а также систему региональных и федеральных выплат при рождении детей.