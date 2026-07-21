21 июля 2026 ВТОРНИК
Новости
12:30 | 21 июля
Жители области могут оценить состояние своего здоровья совершенно бесплатно
11:30 | 21 июля
В Балашове готовятся к одному из главных культурных событий осени
10:36 | 21 июля
Госуслуги помогут саратовцам более чем в 70 жизненных ситуациях
21:03 | 20 июля
Инженеры будущего: саратовские школьники победили в олимпиаде «Высокоточные комплексы»
17:00 | 20 июля
Роман Бусаргин: Сумма перерасчетов за нарушение сроков отключения горячей воды в Саратовской области превысила 2 млн рублей
16:51 | 20 июля
Каждый третий работающий: малый бизнес Саратовской области нарастил долю в экономике
16:33 | 20 июля
В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию
14:00 | 20 июля
Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия
13:30 | 20 июля
Саратовский музей краеведения представил выставку о путешествиях иностранных студентов по региону
11:17 | 20 июля
В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию

Новости
В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию

 
28 июля 2026 года в Саратовском музее истории СВО состоится межрегиональная методическая конференция государственных, муниципальных и негосударственных музеев, «Музей СВО: опыт и перспективы».
 
В 2026 году конференция получила статус «межрегиональной», участниками конференции станут не только представители Саратовской области, но и коллеги из Москвы, Уфы, Кирова, Удмуртии, Мордовии, Рязани, Донецка.
 
Конференция проводится с целью обмена профессиональным опытом и мнениями музейных сотрудников, обсуждения методик изучения и экспонирования предметов, документальных свидетельств истории специальной военной операции, внедрения современных технологий в музейную практику и выработки подходов к противодействию фальсификации истории.
 