В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию

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28 июля 2026 года в Саратовском музее истории СВО состоится межрегиональная методическая конференция государственных, муниципальных и негосударственных музеев, «Музей СВО: опыт и перспективы».В 2026 году конференция получила статус «межрегиональной», участниками конференции станут не только представители Саратовской области, но и коллеги из Москвы, Уфы, Кирова, Удмуртии, Мордовии, Рязани, Донецка.Конференция проводится с целью обмена профессиональным опытом и мнениями музейных сотрудников, обсуждения методик изучения и экспонирования предметов, документальных свидетельств истории специальной военной операции, внедрения современных технологий в музейную практику и выработки подходов к противодействию фальсификации истории.