Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия

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Саратовский многоквартирный дом, напоминающий итальянские старинные здания, признан объектом культурного наследия регионального значения. Он находится на улице Кутякова, 22. Приказ о его включении в Единый государственный реестр утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области, также установлены границы территории и предмет охраны.Исследовав здание и архивные документы, специалисты отметили, что дом построен в стиле советского неоклассицизма, но его облик напоминает итальянские палаццо. Эта неоренессансная вариация придаёт зданию сходство со строениями эпохи Возрождения. Проект жилого дома для инженерно-технических работников завода «Серп и Молот» был разработан Дмитрием Карповым ещё в 1937 году, возведение началось уже через год, но растянулось почти на полтора десятилетия. С началом войны работы заморозили. В 1948 году дом заселили, хотя фасады ещё не были облицованы. Окончательно все работы завершились только в 1952 году. Жильцы вспоминали, что дом был самым высоким в округе.Статус памятника позволил также зафиксировать уникальные особенности здания, то есть определить предмет охраны. Все детали, указанные в документе, подлежат сохранению собственниками. Фасады, решённые в духе итальянского ренессанса, сохранили характерные элементы: глубокую рустовку цоколя, византийские окна пятого этажа — сдвоенные и строенные, с полуциркульными перемычками и пилястрами тосканского ордера, напоминающими небольшие плоские колонны. Над ними расположены круглые слуховые окна чердака с декоративными волютами. Между окнами размещены лепные украшения — картуши с рельефами, которые изображают снопы колосьев, перевязанные лентой. Под крышей по фасаду тянется фриз, где чередуются медальоны с серпом и молотом и розетками-ромашками. Внутри дома сохранились лестницы со ступенями из мозаичного бетона (техника терраццо), коваными ограждениями и площадками, выложенными метлахской плиткой.