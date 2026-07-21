21 июля 2026 ВТОРНИК
Новости
12:30 | 21 июля
Жители области могут оценить состояние своего здоровья совершенно бесплатно
11:30 | 21 июля
В Балашове готовятся к одному из главных культурных событий осени
10:36 | 21 июля
Госуслуги помогут саратовцам более чем в 70 жизненных ситуациях
21:03 | 20 июля
Инженеры будущего: саратовские школьники победили в олимпиаде «Высокоточные комплексы»
17:00 | 20 июля
Роман Бусаргин: Сумма перерасчетов за нарушение сроков отключения горячей воды в Саратовской области превысила 2 млн рублей
16:51 | 20 июля
Каждый третий работающий: малый бизнес Саратовской области нарастил долю в экономике
16:33 | 20 июля
В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию
14:00 | 20 июля
Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия
13:30 | 20 июля
Саратовский музей краеведения представил выставку о путешествиях иностранных студентов по региону
11:17 | 20 июля
В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия

Новости
Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия

 
Саратовский многоквартирный дом, напоминающий итальянские старинные здания, признан объектом культурного наследия регионального значения. Он находится на улице Кутякова, 22. Приказ о его включении в Единый государственный реестр утверждён комитетом культурного наследия Саратовской области, также установлены границы территории и предмет охраны.
 
Исследовав здание и архивные документы, специалисты отметили, что дом построен в стиле советского неоклассицизма, но его облик напоминает итальянские палаццо. Эта неоренессансная вариация придаёт зданию сходство со строениями эпохи Возрождения. Проект жилого дома для инженерно-технических работников завода «Серп и Молот» был разработан Дмитрием Карповым ещё в 1937 году, возведение началось уже через год, но растянулось почти на полтора десятилетия. С началом войны работы заморозили. В 1948 году дом заселили, хотя фасады ещё не были облицованы. Окончательно все работы завершились только в 1952 году. Жильцы вспоминали, что дом был самым высоким в округе.
 
Статус памятника позволил также зафиксировать уникальные особенности здания, то есть определить предмет охраны. Все детали, указанные в документе, подлежат сохранению собственниками. Фасады, решённые в духе итальянского ренессанса, сохранили характерные элементы: глубокую рустовку цоколя, византийские окна пятого этажа — сдвоенные и строенные, с полуциркульными перемычками и пилястрами тосканского ордера, напоминающими небольшие плоские колонны. Над ними расположены круглые слуховые окна чердака с декоративными волютами. Между окнами размещены лепные украшения — картуши с рельефами, которые изображают снопы колосьев, перевязанные лентой. Под крышей по фасаду тянется фриз, где чередуются медальоны с серпом и молотом и розетками-ромашками. Внутри дома сохранились лестницы со ступенями из мозаичного бетона (техника терраццо), коваными ограждениями и площадками, выложенными метлахской плиткой.
 