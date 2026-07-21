В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта

просмотров: 238

На период проведения работ движение трамвайных маршрутов № 9д и № 10 будет временно приостановлено.Для обеспечения транспортной доступности жителей на это время будет организована работа дублирующего автобусного маршрута № 19А «1-й Просяной пр. - Детский парк».Маршрут будет осуществлять перевозку пассажиров по утверждённой схеме движения с интервалами 12-24 минуты. Стоимость проезда составит 10 рублей, для отдельных категорий граждан сохраняется право льготного проезда.