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В Балашове готовятся к одному из главных культурных событий осени
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Госуслуги помогут саратовцам более чем в 70 жизненных ситуациях
21:03 | 20 июля
Инженеры будущего: саратовские школьники победили в олимпиаде «Высокоточные комплексы»
17:00 | 20 июля
Роман Бусаргин: Сумма перерасчетов за нарушение сроков отключения горячей воды в Саратовской области превысила 2 млн рублей
16:51 | 20 июля
Каждый третий работающий: малый бизнес Саратовской области нарастил долю в экономике
16:33 | 20 июля
В Саратовском музее истории СВО встретятся ведущие российские специалисты по патриотическому воспитанию
14:00 | 20 июля
Здание с архитектурными особенностями итальянских палаццо стало реестровым объектом культурного наследия
13:30 | 20 июля
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11:17 | 20 июля
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В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта

Новости
В связи с проведением работ в рамках благоустройства с 22:00 23 июля до 05:00 27 июля будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Советской и Астраханской.

В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта

На период проведения работ движение трамвайных маршрутов № 9д и № 10 будет временно приостановлено.

Для обеспечения транспортной доступности жителей на это время будет организована работа дублирующего автобусного маршрута № 19А «1-й Просяной пр. - Детский парк».
Маршрут будет осуществлять перевозку пассажиров по утверждённой схеме движения с интервалами 12-24 минуты. Стоимость проезда составит 10 рублей, для отдельных категорий граждан сохраняется право льготного проезда.

В центре Саратова будет временно ограничено движение транспорта