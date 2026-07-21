В Парке покорителей космоса показали вселенную через объектив

просмотров: 252

В минувшие выходные в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоялась тематическая встреча «Вселенная через объектив», которая объединила историю отечественной космонавтики и современное фотографическое искусство. Мероприятие привлекло большое количество гостей и участников, подтвердив высокий интерес к научно-просветительским инициативам.В рамках программы посетители смогли по-новому взглянуть на привычные образы космоса — от Земли, увиденной из иллюминатора МКС, до художественного осмысления космического пространства через фотографию. Организаторы подчеркнули, что для того чтобы «увидеть звезды», не обязательно покидать Землю — достаточно взглянуть на окружающий мир под новым углом.Гости мероприятия приняли участие в нескольких тематических блоках. Экспозиция «Ретро-будущее» познакомила посетителей с легендарной фототехникой прошлого века — камерами «ФЭД» и «Смена», предоставленными музеем СГТУ им. Гагарина. Участники также узнали об особенностях съемки на Международной космической станции, включая работу в условиях микрогравитации и ограниченного времени пролета над объектами наблюдения.Отдельное внимание было уделено практической части. В рамках мастер-класса фотографа Ксении Барулиной участники освоили основы мобильной фотографии и убедились, что создание выразительных снимков возможно даже с помощью смартфона.Участники мероприятия отметили насыщенность программы и ее практическую ценность.«Очень вдохновляющее событие — удалось не только узнать новое о космической съемке, но и сразу применить знания на практике», — поделилась Елена, участница мастер-класса.«Понравилось сочетание истории и современных технологий. Особенно впечатлили рассказы о съемке на МКС», — отметил студент СГУ Максим Александров.«Не ожидал, что с помощью обычного смартфона можно создавать такие необычные кадры. Атмосфера была по-настоящему космической», — рассказал школьник Сергей Щукин.Директор Парка покорителей космоса Анатолий Максимов подчеркнул:«Наша задача — не только сохранять память о достижениях отечественной космонавтики, но и создавать пространство для вдохновения и творчества. Формат таких встреч позволяет по-новому говорить о космосе — через личный опыт, визуальное искусство и живое общение с экспертами. Мы рады видеть, что эти проекты находят отклик у широкой аудитории».Мероприятие прошло в атмосфере диалога между прошлым и будущим, объединив научное наследие и современные творческие подходы.