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Вячеслав Володин официально зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по Саратовскому округу

Новости / Главное в политике
Окружная избирательная комиссия официально зарегистрировала Вячеслава Володина в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании комиссии.



Политик подтвердил данную информацию, опубликовав обращение к избирателям. Вячеслав Володин отметил, что ранее уже сообщал о подаче полного пакета документов для участия в предстоящей избирательной кампании. Факт регистрации знаменует собой переход к следующему этапу работы с жителями региона.

«Дорогие друзья! Рассказывал, что подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом», – заявил Вячеслав Володин.

В своем обращении кандидат в депутаты Государственной Думы выразил благодарность гражданам за оказанную поддержку и конструктивные предложения. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации проектов, о которых ранее рассказывалось в официальном паблике. По словам политика, постоянная обратная связь от жителей напрямую помогает оперативно решать актуальные проблемы и вопросы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

Вячеслав Володин подчеркнул, что доверие избирателей обязывает работать еще эффективнее, поскольку существует четкое понимание возложенных ожиданий и надежд.
«Буду делать всё, чтобы вас не подвести! Еще раз спасибо!», – резюмировал кандидат в депутаты Государственной Думы.