Открыт прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»  

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Объявлен старт приема документов на соискание почётного нагрудного знака «Доброволец России», который направлен на поощрение граждан за выдающийся вклад в развитие волонтерского движения, донорство и совершение героических поступков.Прием заявок от жителей Саратовской области продлится до 27 июля 2026 года.Обладателем знака могут стать волонтеры:• имеющие не менее 500 подтверждённых часов на платформе Добро.рфза последние 3 года;• совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности;• доноры крови, плазмы или костного мозга с подтверждённым опытом донаций.Жителям региона необходимо обратиться в комитет молодежной политики Саратовской области для передачи заявки и обязательных документов.Скачать необходимые формы для заполнения и ознакомиться с подробными материалами о направлении документов можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/59Uie9qSpkL2Eg,а также на официальном сайте: https://xn--90acegpasvbbcsfpa0f.xn--p1ai/.