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Открыт прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»  

Новости
Открыт прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»  

Объявлен старт приема документов на соискание почётного нагрудного знака «Доброволец России», который направлен на поощрение граждан за выдающийся вклад в развитие волонтерского движения, донорство и совершение героических поступков.
 
Прием заявок от жителей Саратовской области продлится до 27 июля 2026 года.
 
Обладателем знака могут стать волонтеры:
 
• имеющие не менее 500 подтверждённых часов на платформе Добро.рф
за последние 3 года;
• совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности;
• доноры крови, плазмы или костного мозга с подтверждённым опытом донаций.
 
Жителям региона необходимо обратиться в комитет молодежной политики Саратовской области для передачи заявки и обязательных документов.
 
Скачать необходимые формы для заполнения и ознакомиться с подробными материалами о направлении документов можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/59Uie9qSpkL2Eg,
а также на официальном сайте: https://xn--90acegpasvbbcsfpa0f.xn--p1ai/.
 