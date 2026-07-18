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Участники «Театрального Приволжья» выступили на профессиональной сцене

Новости
Участники «Театрального Приволжья» выступили на профессиональной сцене

 
14 июля на сцене саратовского муниципального театра драмы, музыки и поэзии для детей и молодёжи «Балаганчикъ» прошел показ спектакля‑победителя регионального этапа VII фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Юные актёры любительской театральной студии «Анфас» Дворца культуры городского округа Балаково представили зрителям постановку по пьесе А.Гурнея «Любовные письма».
 
Коллектив уже представлял Саратовскую область в номинации «Молодёжные театральные коллективы и студии» VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». VII сезон собрал более 25 тысяч участников из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов; в финал вышли 28 спектаклей, отобранных из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
 
«Выход на профессиональную сцену — это было как настоящее волшебство: мы немного волновались, но чувствовали поддержку зрителей и друг друга», — поделилась 16‑летняя актриса Мария И.
 
«Я играю свою первую серьёзную роль и очень горд, что наша работа получила признание. Это вдохновляет продолжать учиться и развиваться», — отметил 17‑летний участник Алексей П.
 
«Репетиции были трудными, но когда публика аплодировала, всё встало на свои места. Спасибо нашей режиссёру и всем, кто верил в нас», — сказала 15‑летняя актриса Светлана М.
 
«Отрадно видеть, как юные дарования из Балаково с вдохновением и профессионализмом представляют нашу область на всерегиональных площадках. «Театральное Приволжье» много лет  формирует у молодёжи не только творческие навыки, но и уверенность в себе, чувство ответственности и командный дух. Благодарю педагогов и руководителей за педагогическое мастерство и поддержку талантливой молодёжи. Уверена, что их успехи — это вклад в культурное будущее Саратовской области», — подчеркнула первого заместителя министра культуры Саратовской области Елена Познякова.
 