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В Марксовском районе стартовал проект «ИнвестПодбор»

Новости
В Марксовском районе стартовал проект «ИнвестПодбор»

 
16 июля 2026 года в Марксовском районе состоялось первое выездное мероприятие нового проекта министерства инвестиционной политики Саратовской области «ИнвестПодбор».
 
«В рамках проекта «ИнвестПодбор» представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития Саратовской области и других профильных организаций выезжают в муниципальные районы, чтобы на месте оценить состояние свободных площадок, бывших заводов и недействующих объектов, которые можно перезапустить и вовлечь в хозяйственный оборот. Это часть работы по внедрению в регионе муниципального инвестиционного стандарта 2.0», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
 
Рабочая группа во главе осмотрела свободные площадки, среди них:
 
— территория бывшего лечебно-трудового профилактория в г. Марксе;
— производственная база на месте бывшего завода;
— лыжная база (двухэтажное нежилое здание).
 
По итогам осмотра состоялось заседание рабочей группы с участием главы Марксовского муниципального района, на котором обсуждались перспективы каждой площадки и возможные механизмы привлечения инвесторов.
 
«Проект «ИнвестПодбор» позволяет нам напрямую работать с муниципалитетами, находить новые инвестиционные площадки и предлагать инвесторам готовые решения. Это выгодно и районам, которые получают новые рабочие места и налоговые поступления, и бизнесу, ведь мы сокращаем время на поиск подходящей площадки и помогаем снять административные барьеры. Такой подход делает инвестиционный климат в регионе более прозрачным и комфортным для всех сторон», — добавил Александр Марченко.
 