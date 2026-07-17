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В июне ветеринарная служба Саратовской области вакцинировала 3,5 миллионов птиц

Новости
Ветеринары Саратовской области подвели итоги работы за июнь. С начала года региональная ветеринарная служба реализовала план мероприятий по защите поголовья птицы от инфекционных заболеваний. Эта работа проводится как на больших птицеводческих предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах.

 
 
За отчётный период было вакцинировано 20,5 млн голов. В июне акцент был сделан на защиту от наиболее опасных болезней: болезнь Гамборо — вакцинировано 800 тыс. птиц; болезнь Ньюкасла— 1 млн; инфекционный бронхит кур — 1,6 млн.
 
Параллельно с вакцинацией специалисты провели свыше 15 тысяч лабораторных исследований. Это позволило подтвердить отсутствие очагов заболеваемости и сохранить статус региона как благополучного по ряду особо опасных инфекций.
 
«Наша работа строится не на реагировании, а на опережении угроз. Сочетание массовой иммунизации и постоянного лабораторного мониторинга позволяет гарантировать безопасность продукции для потребителей», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
 
Управление ветеринарии Правительства Саратовской области