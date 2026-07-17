В июне ветеринарная служба Саратовской области вакцинировала 3,5 миллионов птиц

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За отчётный период было вакцинировано 20,5 млн голов. В июне акцент был сделан на защиту от наиболее опасных болезней: болезнь Гамборо — вакцинировано 800 тыс. птиц; болезнь Ньюкасла— 1 млн; инфекционный бронхит кур — 1,6 млн.Параллельно с вакцинацией специалисты провели свыше 15 тысяч лабораторных исследований. Это позволило подтвердить отсутствие очагов заболеваемости и сохранить статус региона как благополучного по ряду особо опасных инфекций.«Наша работа строится не на реагировании, а на опережении угроз. Сочетание массовой иммунизации и постоянного лабораторного мониторинга позволяет гарантировать безопасность продукции для потребителей», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.Управление ветеринарии Правительства Саратовской области