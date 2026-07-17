В Саратовской области завершился цикл обучения общественных наблюдателей в единый день голосования 18–20 сентября 2026 года

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В Саратовской области успешно завершился цикл обучающих семинаров для общественных наблюдателей, которые будут обеспечивать контроль за ходом голосования на всех избирательных участках в дни выборов — 18–20 сентября 2026 года.Обучение организовано Региональным штабом общественного наблюдения, созданного при Общественной палате Саратовской области, совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Ключевую роль в реализации образовательной программы сыграли преподаватели Саратовской государственной юридической академии: они не только разъяснили наблюдателям правовые аспекты избирательного процесса, но и провели практические тренинги, направленные на формирование устойчивых навыков применения законодательства в реальных условиях.Программа подготовки была выстроена системно и охватывала весь спектр задач, стоящих перед наблюдателями. Участники детально изучили свои права и обязанности, правовой статус других участников избирательного процесса и механизмы взаимодействия с ними. Особое внимание уделялось практической отработке действий — слушатели разбирали как типовые, так и нестандартные ситуации, способные возникнуть на избирательных участках, и учились принимать решения строго в рамках закона.Институт общественного наблюдения ежегодно укрепляется и сегодня выступает полноценным участником избирательного процесса. Качественная подготовка наблюдателей — важнейшее условие обеспечения прозрачности и открытости выборов, а также повышения доверия граждан к результатам голосования.Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах Борис Шинчук, подводя итоги обучения, подчеркнул:«Сегодня завершился цикл обучающих семинаров для общественных наблюдателей, который охватил все муниципальные районы Саратовской области. Всего в этом году обучение прошли 5,5 тысяч наблюдателей. Проведена масштабная работа: в рамках комплексной программы подготовки наблюдателям были разъяснены их права и обязанности, правовой статус иных участников избирательного процесса, а также форматы взаимодействия с ними. Отдельное внимание уделено практической отработке навыков — подробно разбирались как типовые, так и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках в дни голосования. Для нас важно, чтобы каждый наблюдатель знал, как действовать в таких случаях, строго соблюдая нормы закона. Убеждён, что системный подход к обучению гарантирует сохранение традиционно высокого уровня общественного контроля и способствует обеспечению прозрачности и легитимности избирательного процесса в нашем регионе».