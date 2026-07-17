17 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 17 июля
В Марксовском районе стартовал проект «ИнвестПодбор»
14:30 | 17 июля
В июне ветеринарная служба Саратовской области вакцинировала 3,5 миллионов птиц
13:30 | 17 июля
В Саратовской области завершился цикл обучения общественных наблюдателей в единый день голосования 18–20 сентября 2026 года
12:33 | 17 июля
Роман Бусаргин поручил проверить факты занижения сумм в договорах проблемных ЖСК
09:45 | 17 июля
Дом со стеклоблоками Фальконье стал новым объектом культурного наследия муниципального значения
09:20 | 17 июля
ФосАгро-школа открывает детям дорогу в будущее
18:00 | 16 июля
«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона
18:00 | 16 июля
«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона
17:00 | 16 июля
«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов
15:30 | 16 июля
Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области завершился цикл обучения общественных наблюдателей в единый день голосования 18–20 сентября 2026 года

Новости / Главное в политике
В Саратовской области завершился цикл обучения общественных наблюдателей в единый день голосования 18–20 сентября 2026 года


В Саратовской области успешно завершился цикл обучающих семинаров для общественных наблюдателей, которые будут обеспечивать контроль за ходом голосования на всех избирательных участках в дни выборов — 18–20 сентября 2026 года.

Обучение организовано Региональным штабом общественного наблюдения, созданного при Общественной палате Саратовской области, совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Ключевую роль в реализации образовательной программы сыграли преподаватели Саратовской государственной юридической академии: они не только разъяснили наблюдателям правовые аспекты избирательного процесса, но и провели практические тренинги, направленные на формирование устойчивых навыков применения законодательства в реальных условиях.

Программа подготовки была выстроена системно и охватывала весь спектр задач, стоящих перед наблюдателями. Участники детально изучили свои права и обязанности, правовой статус других участников избирательного процесса и механизмы взаимодействия с ними. Особое внимание уделялось практической отработке действий — слушатели разбирали как типовые, так и нестандартные ситуации, способные возникнуть на избирательных участках, и учились принимать решения строго в рамках закона.

Институт общественного наблюдения ежегодно укрепляется и сегодня выступает полноценным участником избирательного процесса. Качественная подготовка наблюдателей — важнейшее условие обеспечения прозрачности и открытости выборов, а также повышения доверия граждан к результатам голосования.

Председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах Борис Шинчук, подводя итоги обучения, подчеркнул:
«Сегодня завершился цикл обучающих семинаров для общественных наблюдателей, который охватил все муниципальные районы Саратовской области. Всего в этом году обучение прошли 5,5 тысяч наблюдателей. Проведена масштабная работа: в рамках комплексной программы подготовки наблюдателям были разъяснены их права и обязанности, правовой статус иных участников избирательного процесса, а также форматы взаимодействия с ними. Отдельное внимание уделено практической отработке навыков — подробно разбирались как типовые, так и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках в дни голосования. Для нас важно, чтобы каждый наблюдатель знал, как действовать в таких случаях, строго соблюдая нормы закона. Убеждён, что системный подход к обучению гарантирует сохранение традиционно высокого уровня общественного контроля и способствует обеспечению прозрачности и легитимности избирательного процесса в нашем регионе».