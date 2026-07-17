Роман Бусаргин поручил проверить факты занижения сумм в договорах проблемных ЖСК

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Как отметил Роман Бусаргин, в данных случаях, аналогично ранее рассмотренным домам ЖСК «Подворье» и ЖСК «Подворье плюс», застройщиками выступает группа граждан, привлекшая одну и ту же подрядную организацию ООО «Престиж». В рамках подобных объединений не применяется механизм гарантийных счетов, предполагающий зачисление средств граждан и их передачу строительной организации исключительно после завершения возведения дома.По словам губернатора, в ходе рассмотрения вопросов по указанным объектам выявлен ряд серьезных проблем. Прежде всего, ни в одном из этих жилищных строительных кооперативов официально отсутствуют члены. Это означает, что граждане, фактически вложившие свои средства, на текущий момент лишены возможности принимать ключевые решения по строительству объектов.Особое внимание было уделено финансовым расхождениям. По информации дольщиков, во многих договорах указаны суммы, значительно меньшие тех, что были фактически переданы в ЖСК.«По фактам занижения сумм в договорах направлено обращение к представителям правоохранительных органов для проведения проверки», – подчеркнул Роман Бусаргин.Дополнительно выяснилось, что номинальными председателями всех пяти ЖСК оказались одни и те же лица, которые не смогли пояснить механизмы и сроки завершения строительства домов.В итоге руководство кооперативов получило требование в кратчайшие сроки предоставить реестр граждан, передавших деньги ЖСК в счет будущих квартир, а также иную строительную документацию. Данные меры необходимы для расчета финансовой модели по каждому из объектов, что позволит обеспечить завершение их возведения.