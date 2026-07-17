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Дом со стеклоблоками Фальконье стал новым объектом культурного наследия муниципального значения

Новости
Дом со стеклоблоками Фальконье стал новым объектом культурного наследия муниципального значения

 
Историческое здание, сложенное из кирпичей трёх разных заводов, признано памятником муниципального значения. Накануне комитетом культурного наследия области принято решение о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия саратовского дома № 10 по улице Шелковичной. Основанием для этого послужила государственная историко-культурная экспертиза, проведённая в этом году.
 
Исследовав здание и архивные документы, специалисты отметили, что история участка прослеживается с 1870-х годов. Тогда здесь, на окраине Саратова, располагались склады лесных материалов. Первым известным владельцем был чиновник Михаил Скуридин — на участке находились деревянные флигели и питейное заведение. Позже место приобрёл вятский купец-лесопромышленник Иван Бердников. Предположительно, именно при нём появился каменный дом: в нём размещались контора по учёту леса, а остальные помещения сдавались. После смерти Бердникова во время эпидемии холеры 1894 года участок перешёл к купцам Лопухиным, а в 1913 году его купила семья Мордвиновых, имевших графский титул. Графиня Екатерина Александровна была вдовой шталмейстера Высочайшего двора и соосновательницей уральского электрометаллургического предприятия. Её дочь Ксения служила фрейлиной при императорском дворе, а сын Александр — член Императорского автомобильного клуба — в 1909 году установил всероссийский рекорд скорости (131,5 км/ч). Дом на Шелковичной в 1918 году был национализирован, а затем стал обычным жилым домом. Кстати, в историко-культурной экспертизе специалисты отметили, что дом сложен из кирпичей трёх разных саратовских заводов: Булычёва, Горина и братьев Галактионовых.
 
Вместе со статусом памятника специалисты комитета зафиксировали предмет охраны — то есть те особенности здания, которые нельзя изменить. Главный фасад дома, выходящий на Шелковичную, сохранил выразительную кирпичную отделку. Его стены декорированы горизонтальными рустами, имитирующими крупную кладку, и вертикальными лопатками — плоскими выступами, которые украшены сложным орнаментом. Под крышей проходит карниз с дентикулами. В него входит городчатый пояс из ступенчатых зубцов, орнамент «бегунец» (особая укладка кирпича под углом) и прямоугольные филёнки. Окна первого этажа выделены замковыми камнями — небольшими клинообразными выступами над проёмами. Внутри дома сохранилась железобетонная лестница с кованым ограждением. А на лестничной площадке второго этажа находится окно из стеклянных кирпичей системы швейцарского архитектора Гюстава Фальконье.
 