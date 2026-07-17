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«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона

Новости
«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона




В Саратовской области продолжается набор добровольцев в отряд «Барс-Саратов». Об этом рассказали в областном военном комиссариате.
По словам комиссара Балашова, Балашовского и Романовского районов Андрей Курзанов, бойцам отряда предстоит выполнение задач на территории Саратовской области.
В частности, охрана объектов критической инфраструктуры и уничтожение беспилотников противника при помощи средств ПВО, РЭБ и других.
Присоединиться к отряду могут мужчины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и готовые пройти подготовку.
Добровольцам гарантируется денежное содержание от 120 тысяч рублей в месяц, а также сохранение рабочего места и среднего заработка, меры социальной поддержки, возможность получения государственных наград и дальнейшего трудоустройства.
Количество вакантных мест ограничено.

«Защита промышленных объектов — важная работа для безопасности региона. Если хотите участвовать и служить на благо родного края — это реальная возможность внести свой вклад», — отметил Андрей Курзанов.

Всю информацию можно получить в районных или областном комиссариате:

г.Саратов, Мирный переулок, 12, 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23