«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона

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В Саратовской области продолжается набор добровольцев в отряд «Барс-Саратов». Об этом рассказали в областном военном комиссариате.По словам комиссара Балашова, Балашовского и Романовского районов Андрей Курзанов, бойцам отряда предстоит выполнение задач на территории Саратовской области.В частности, охрана объектов критической инфраструктуры и уничтожение беспилотников противника при помощи средств ПВО, РЭБ и других.Присоединиться к отряду могут мужчины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и готовые пройти подготовку.Добровольцам гарантируется денежное содержание от 120 тысяч рублей в месяц, а также сохранение рабочего места и среднего заработка, меры социальной поддержки, возможность получения государственных наград и дальнейшего трудоустройства.Количество вакантных мест ограничено.«Защита промышленных объектов — важная работа для безопасности региона. Если хотите участвовать и служить на благо родного края — это реальная возможность внести свой вклад», — отметил Андрей Курзанов.Всю информацию можно получить в районных или областном комиссариате:г.Саратов, Мирный переулок, 12, 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23