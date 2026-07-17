17 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 16 июля
«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона
17:00 | 16 июля
«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов
15:30 | 16 июля
Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике
15:30 | 16 июля
Энгельсский музей скоро предстанет в современном стиле
14:00 | 16 июля
Саратовская область строит новое жилье для работников АПК и социальной сферы
13:00 | 16 июля
В Саратове инженеру-программисту встраиваемых систем предлагают зарплату до 275 тысяч рублей
11:40 | 16 июля
Юные туристы совершили тематический велопоход «Космический маршрут»
11:00 | 16 июля
Ансамбль домов из двух старинных зданий-близнецов вошел во Всероссийский реестр
10:43 | 16 июля
После ночной атаки БПЛА есть пострадавшие
10:00 | 16 июля
В области благоустроили 58 общественных и дворовых территорий по нацпроекту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике

Новости / Спорт
Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике

 
С 9 по 13 июля в Минске на национальном Олимпийском стадионе «Динамо» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике.
 
В турнире принимали участие белорусские и российские спортсмены.
 
Спортсмены вели борьбу за медали в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, метании диска, копья и булавы.
 
Сборная команда России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала 138 медалей: 92 золотые, 37 серебряных и 9 бронзовых.
 
Воспитанница областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова завоевала 2 золотые медали – в беге на дистанции 100 и 200 метров.
 
Тренируется спортсменка под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.
 