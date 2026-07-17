Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике

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С 9 по 13 июля в Минске на национальном Олимпийском стадионе «Динамо» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике.В турнире принимали участие белорусские и российские спортсмены.Спортсмены вели борьбу за медали в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, прыжках в длину и в высоту, толкании ядра, метании диска, копья и булавы.Сборная команда России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала 138 медалей: 92 золотые, 37 серебряных и 9 бронзовых.Воспитанница областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова завоевала 2 золотые медали – в беге на дистанции 100 и 200 метров.Тренируется спортсменка под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.