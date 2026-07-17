Энгельсский музей скоро предстанет в современном стиле

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В Энгельсском краеведческом музее стартовала новая фаза масштабной реконструкции. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Научные сотрудники музея демонтировали ранее действовавшие экспозиции. Все предметы из обширных коллекций были перемещены в специально оборудованные помещения, предназначенные для их безопасного и бережного хранения. Эти гарантирует абсолютную сохранность бесценных экспонатов и минимизирует любые потенциальные риски повреждений, которые могли бы возникнуть в ходе предстоящих строительно-монтажных работ.«Реализация национального проекта «Семья» на территории Саратовской области идет строго по намеченному плану и уже приносит ощутимые позитивные результаты, в том числе в сохранении богатого культурного наследия региона, — подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Реконструкция Энгельсского краеведческого музея позволит не только создать оптимально комфортные и абсолютно безопасные условия для хранения уникальных коллекций, но и сформировать принципиально новые, современные музейные пространства, полностью адаптированные и доступные для семейного посещения».После того как строительная часть проекта будет полностью завершена, перед коллективом музея встанет не менее ответственная и творческая задача —восстановление и переосмысление существующих экспозиций, а также разработка и оформление совершенно новых выставочных пространств. Команда музея уже активно работает над созданием обновленных залов, которые в скором времени откроют свои двери для посетителей.