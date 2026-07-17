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Саратовская область строит новое жилье для работников АПК и социальной сферы

Новости / АПК
Саратовская область строит новое жилье для работников АПК и социальной сферы

 
54 индивидуальных и один многоквартирный дом строятся в этом году в Саратовской области в рамках госпрограммы Комплексного развития сельских территорий. Жилье будет предоставляться работникам АПК и соцсферы, живущим в малых населенных пунктах, по договорам социального найма с правом дальнейшего выкупа на льготных условиях.
 
Самая высокая динамика выполнения работ - в Лысогорском районе, где возводится 20 домов. Все мероприятия идут в соответствии с утвержденными графиками. Возведены фундамент, несущие стены и внутренние перегородки, заканчиваются работы по монтажу кровли, активно ведётся работа по отделке наружных стен, к земельным участкам застройки подводят инженерные коммуникации.
 
Перелюбский район строит в этом году 10 домов. Здесь на 100% выполнены работы по заливке фундамента.   Подняты стены семи домов, пять уже возведены под крышу, ведется остекление.
 
Еще 10 домов будет построено в Татищевском районе. На текущий момент на четырех построены стены, начались работы по возведению кровли. Параллельно идет возведение стен на еще одном доме. В рабочем поселке Турки на улицах Горная и Ленина полностью забиты сваи 14 домов, заканчиваются работы по заливке фундамента и плит основания.
 
В Аткарском районе приступили к строительству многоквартирного дома для 39 семей. Строительство всех индивидуальных жилых домов завершится до конца этого года, МКД будет сдан в эксплуатацию в 2027 году.
 
Всего, начиная с 2023 года, с помощью госпрограммы КРСТ свои жилищные условия смогла улучшить 101 семья.
 