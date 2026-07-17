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В Саратове инженеру-программисту встраиваемых систем предлагают зарплату до 275 тысяч рублей

Новости
В Саратове инженеру-программисту встраиваемых систем предлагают зарплату до 275 тысяч рублей

 
Кадровый центр Саратовской области опубликовал новую подборку актуальных вакансий в промышленном секторе региона.
 
Так, в Саратове на предприятие требуется инженер-программист встраиваемых систем. Уровень заработной платы по данной вакансии достигает 275 тысяч рублей. А в саратовское акционерное общество – руководитель группы по реализации программы комплексной модернизации с зарплатой 195 тысяч рублей, и бетонщик, которому готовы платить от 142 до 164 тысяч рублей.
 
В Энгельсе работодатели ищут старшего слесаря-электроника по ремонту оборудования, заработная плата до 250 тысяч рублей.
 
Металлургический завод в Балаково приглашает мастера строительных и монтажных работ с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей. Также в Балаково открыты вакансии: инженер информационно-вычислительных систем цеха тепловой автоматики и измерений, заработная плата от 160 до 220 тысяч рублей, оператор станков с программным управлением, где зарплата от 70 до 200 тысяч рублей.
 
«В регионе по-прежнему востребованы сотрудники для работы на производственных предприятиях. Компании готовы обеспечить кандидатов надежным местом работы и достойным уровнем оплаты труда, предоставляют социальные гарантии. Также для жителей области доступна программа бесплатного обучения и переквалификации. За консультацией по вопросам трудоустройства и профессионального обучения можно обратиться в ближайший кадровый центр или по единому бесплатному номеру учреждения: 8-800-775-76-25», – отметили в Кадровом центре Саратовской области.
 