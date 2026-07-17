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После ночной атаки БПЛА есть пострадавшие

Новости
Как сообщает министерство здравоохранения Саратовской области,
после атаки БПЛА на регион, по уточненным данным, за медпомощью обратились 3 человека.


«Одному из них потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное.
Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.
Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - говорится в сообщении.
По данным областной прокуратуры, в результате ночной атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области
повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева соблюдение прав граждан находится на контроле. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.

Всего в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.