17 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 16 июля
«Барс-Саратов»: важная работа для безопасности региона
17:00 | 16 июля
«Культурный код» объединит студентов художественных факультетов творческих вузов
15:30 | 16 июля
Две золотые медали привезла воспитанница школы «РиФ» с открытого чемпионата Республики Беларусь по параатлетике
15:30 | 16 июля
Энгельсский музей скоро предстанет в современном стиле
14:00 | 16 июля
Саратовская область строит новое жилье для работников АПК и социальной сферы
13:00 | 16 июля
В Саратове инженеру-программисту встраиваемых систем предлагают зарплату до 275 тысяч рублей
11:40 | 16 июля
Юные туристы совершили тематический велопоход «Космический маршрут»
11:00 | 16 июля
Ансамбль домов из двух старинных зданий-близнецов вошел во Всероссийский реестр
10:43 | 16 июля
После ночной атаки БПЛА есть пострадавшие
10:00 | 16 июля
В области благоустроили 58 общественных и дворовых территорий по нацпроекту
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Юные туристы совершили тематический велопоход «Космический маршрут»

Новости / Путешествия
Юные туристы совершили тематический велопоход «Космический маршрут»

 
Воспитанники отделения спортивного туризма спортшколы «Юность» приняли участие в уникальном туристическом велопоходе под названием «Космический маршрут» в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина.
 
Главной целью похода стало посещение площадки приземления спускаемого аппарата — значимого для региона объекта, где юные туристы смогли познакомиться с историей космических полётов и техническими особенностями возвращения экипажей на Землю.
 
Во время экскурсии участники укрепляли практические навыки походной жизни и ориентирования на местности, совершенствовали велосипедную подготовку и работали в команде.
 
Инструкторы школы провели познавательные занятия, в рамках которых ребята узнали важные факты об освоении космоса и о механизмах приземления космических аппаратов.
 
«Мы ставили задачу не только дать детям спортивные навыки, но и пробудить интерес к истории родного края, — сказали педагоги, которые  сопровождали юных туристов.  — Вид площадки приземления и рассказы об экипажах сделали экскурсию особенно запоминающейся».
 
Один из участников, десятиклассник Алексей Смирнов, поделился впечатлениями: «Поход был крутым — и физически, и познавательно. Я впервые увидел место приземления и теперь ещё больше хочу узнать о космических полётах и технике».
 
«Подобные культурные и спортивные  мероприятия важны для всестороннего развития подрастающего поколения: они одновременно способствуют физическому совершенствованию, развитию туристических навыков и углублению знаний об истории родного края», - отметил директор Парка покорителей космоса Анатолий Максимов.
 
Поход оставил у участников яркие впечатления и вдохновил их на новые спортивные достижения. Школа «Юность» планирует продолжать проведение тематических выездов и образовательных туров для воспитанников.
 