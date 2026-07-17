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Ансамбль домов из двух старинных зданий-близнецов вошел во Всероссийский реестр

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Ансамбль домов из двух старинных зданий-близнецов вошел во Всероссийский реестр

 
Дома дворянки Васильевой, построенные в начале XX века, получили свое место в Едином государственном реестре объектов культурного наследия. Два саратовских здания на улице Вольской, 69, признаны памятниками муниципального значения. Подобный статус присвоен и всему ансамблю в целом.
 
Как уже отмечалось историками ранее, в XIX веке домовладение принадлежало Николаю Куткину. Он был князем, статским советником, почетным мировым судьей по Аткарскому уезду, а также крупным промышленником и землевладельцем. Владелец сдавал место в аренду под различные развлечения. Так, к 1877 году здесь был сооружен временный зверинец. А в 1897 году Куткин выстроил цирк, который сдавал приезжим цирковым труппам, но в 1900 году здание сгорело. Затем домовладение оказалось в руках мещанки Натальи Порывкиной. Она раздробила имение и заложила его. Угловая часть отошла казне, а оставшаяся была продана дворянке Екатерине Васильевой. В 1911 году Екатерина Дмитриевна возвела два двухэтажных деревянных, обложенных кирпичом дома. Владелица проживала здесь же, а остальные помещения сдавала в аренду под жилые квартиры. Сейчас один дом используется как жилой, а во втором находится «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Саратова». В сентябре минувшего года по рекомендации Общественного научно-методического совета строения были признаны выявленными объектами культурного наследия.
 
Накануне комитет также утвердил предмет охраны ансамбля. Два корпуса поставлены симметрично, а их центральные входы обращены друг к другу — пример продуманной ансамблевой застройки для доходных домов того времени. Главные входы оформлены массивными портиками с треугольными фронтонами и каннелированными полуколоннами, которые напоминают о классических традициях. Фасады сохранили выразительный кирпичный декор: геометрические ниши, плоские лопатки, клинчатые перемычки. Внутри домов сохранились деревянные лестницы с точёными балясинами и профилированными поручнями, а также лепные потолочные тяги.
 