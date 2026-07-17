В области благоустроили 58 общественных и дворовых территорий по нацпроекту

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В Саратовской области завершены работы на 58 общественных и дворовых территориях, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «формирование комфортной городской среды». Напомним, программа является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В настоящее время благоустроено порядка половины территорий. Аркадакский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Новоузенский, Лысогорский, Советский районы отчитались о завершении всех работ.Например, в Балакове благоустроили городской детский парк в 1-м Микрорайоне. Там сделали новые красивые тротуарные дорожки, установили лавочки и урны.«Благодаря федеральному проекту в Саратовской области обновились порядка 1,5 тысяч общественных и дворовых территорий. Все это территории, которые местные жители сами выбирали для благоустройства в первоочередном порядке на Всероссийском голосовании», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.