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Сегодня в правительстве региона прошло первое заседание по вопросам домов ЖСК «Подворье»

Новости
Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу завершения строительства домов, по которым ранее обращались жители. Разбирались в ситуации с ЖСК «Подворье» и ЖСК «Подворье плюс». Готовность этих объектов составляет свыше 60%.
Сегодня в правительстве региона прошло первое заседание по вопросам домов ЖСК «Подворье»

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, застройщиком по вышеназванным объектам выступают сами ЖСК, которые создали граждане, что позволило направлять средства от участников напрямую без использования специальных гарантийных счетов.

-На сегодняшний день есть несколько серьезных факторов, которые вызывают вопросы, в том числе со стороны правоохранительных органов
Как признались представители ЖСК, несмотря на то, что все квартиры распроданы, средств на продолжение работ нет. В планах привлечение кредитных средств.
Выяснилось, что членами ЖСК являются единицы, а не все граждане, которые приобрели квартиры. Указали на необходимость того, чтобы в ближайшее время для гарантии обеспечения прав всех собственников в кооперативы были приняты все желающие жители, вложившие средства.
Представители ЖСК и подрядчика заверяют, что у них есть понимание, как достроить дома до конца текущего года без привлечения дополнительных средств граждан. Правительство региона со своей стороны запросило от них финансовую модель, которую они видят для завершения работ, - сообщил губернатор.