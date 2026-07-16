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Летняя смена «Время Первых» в «Галактике64» объединила детей со всей области

Новости
Летняя смена «Время Первых» в «Галактике64» объединила детей со всей области

 
В Саратовском региональном образовательном центре для одарённых детей «Галактика64» прошла тематическая смена Движения Первых «Время Первых», собравшая ребят со всей Саратовской области. Для участников подготовили образовательно-развлекательную программу, направленную на развитие навыков, прокачку личных качеств и знаний, а также на полноценный отдых.
 
Программа смены охватывала 12 направлений Движения Первых: образование и наука, труд и профессия, культура и искусство, волонтёрство, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия, экология и туризм.
 
Вожатый смены «Время Первых» Амик Оганнисян поделился, что одним из самых запоминающихся дней и для детей, и для вожатых стал День волонтёрства и добровольчества. Он отметил, что направление активно развивается и поддерживается государством:
 
«В моём отряде были ребята 14-15 лет. С ними удалось быстро найти общий язык, и за две недели мы стали большой семьёй. Особенно ценно, что дети, к которым искренне привязываешься, становятся близки друг другу. Я рад, что смог поработать здесь, узнал много нового от организаторов и наставников, которые всё время нас поддерживали. Я с детства знал, что хочу работать с людьми, а с детьми – особенно. Когда они смотрят на тебя с таким интересом, когда горят идеями – это непередаваемое чувство. Как будто ты для них являешься той самой звездой, освещающей их путь».
 
В рамках смены для ребят провели лекции, мастер-классы, квесты и интерактивные площадки. Завершилась смена торжественной церемонией закрытия, где отряды выступили с творческими номерами, разыграли сценки и поделились впечатлениями.
 
Министерство образования Саратовской области