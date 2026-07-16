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Школьников Саратовской области будут обучать агрогенетике, селекции и птицеводству

Новости / АПК
Школьников Саратовской области будут обучать агрогенетике, селекции и птицеводству

 
Создание сети агротехнологических классов на территории Саратовской области обсудили сегодня на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию областной Думы.
 
Планируется, что в новом учебном году будет открыто не менее 15 агротехклассов на базе средних общеобразовательных школ и лицеев Аткарского, Балашовского, Вольского, Ершовского, Краснокутского, Лысогорского, Романовского, Татищевского и Энгельсского районов. Специализация – «Агрогенетика», «Генетика и селекция» и «Птицеводство будущего: технологии и управление».
 
«Создание агротехнологических классов позволит уже в школе ориентировать учащихся на профессии в АПК и готовить востребованных специалистов. Благодаря углублённому изучению биологии, химии, физики и математики, а также работе с инновационными инструментами - робототехникой, дронами, цифровыми платформами и методами анализа почвы – выпускники приобретают практические навыки», - подчеркнула в ходе диалога начальник управления оргработы, кадровой политики и информационного обеспечения минсельхоза области Оксана Лис.
 
Отдельное внимание будет уделяться практической подготовке школьников. Участвовать в мастер-классах, проходить стажировки и производственные практики школьники смогут на ведущих предприятиях регионального агропрома: Заволжской, Лысогорской и Покровской птицефабриках, Энгельсском молочном комбинате и ГК «Белая Долина». Также в числе партнеров – сельхозпредприятия «Агронетика», «Березовское», «Наше Дело», «МТС Ершовская» и ряд других.
 
В настоящее время педагоги будущих агротехклассов проходят профессиональную подготовку на базе Тимирязевской академии, кроме этого запланировано дополнительное обучение учителей в Саратовском областном институте развития образования.
 
«Агротехклассы являются ключевой составляющей федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который был создан по инициативе Президента Владимира Путина. В его рамках до 2030 планируем открыть в Саратовской области не менее 155 таких классов», - рассказала Оксана Лис.
 