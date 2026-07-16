Туристы слушают саратовскую гармошку и любуются глиняной игрушкой  

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В Саратовской области туристы активно знакомятся с уникальными культурными ценностями и живыми народными традициями региона. В областных музеях, центрах народного творчества и на сельских промыслах гости могут увидеть изделия мастеров, услышать старинные мелодии и частушки, а также стать свидетелями обрядов и праздников, передаваемых из поколения в поколение.Особое внимание привлекают саратовская гармоника с её узнаваемым звучанием и мастерские, где инструмент продолжают изготавливать по традиционным приёмам; глиняная игрушка из деревни Малая Крюковка с характерным штампиковым орнаментом; а также выступления ансамблей и семейных коллективов, сохраняющих устное и музыкальное фольклорное наследие.Мастер Елена Чеснокова рассказывает туристам о технологии производства игрушки в деревне Малая Крюковка (Татищевский район). Промысел возник в начале XVII века; используют местную серо‑белую глину (иногда с добавлением коричневой). Изделия обычно сохраняют естественный цвет глины и украшаются штампиковым (ямчатым) орнаментом. Основные сюжеты игрушки — животные. Популярны свистки и большие «гуделки» с несколькими звуковыми отверстиями.Певица Татьяна Агевнина рассказывает об истории саратовских частушек: «Гармоники начали звучать в Пригородном ДК в 1970‑е годы; в 2012 году в музейный архив была записана редкая мелодия «Яруженские частушки». В 2022 году «Яруженские частушки» поданы на включение в региональный реестр».Реализация национального проекта Президента Владимира Путина «Туризм и гостеприимство» в Саратовской области существенно расширила возможности для доступа туристов к этим ресурсам. В рамках нацпроекта регион укрепил инфраструктуру туристических маршрутов, поддержал центры народного творчества и мастерские‑носители традиций, а также профинансировал образовательные программы и мастер‑классы. Благодаря этим мерам создан удобный маршрутный и информационный сервис для посетителей: в открытом онлайн‑каталоге регионального реестра нематериального этнокультурного наследия представлены описания, фотографии и контакты носителей традиций, что помогает туристам планировать поездки и находить точки притяжения.Экскурсии и образовательные программы, реализуемые в рамках нацпроекта, дают возможность не только наблюдать, но и попробовать ремесло своими руками, поучаствовать в мастер‑классах и научиться исполнять народные песни и танцы. Эти инициативы делают туризм в Саратовской области более насыщенным, аутентичным и доступным, способствуя сохранению «живого наследия» и повышению туристической привлекательности региона.«Признание Саратова одним из самых доступных направлений летнего туристического сезона для нас радостная весть, она демонстрирует что туристическая отрасль в нашем регионе развивается, не в последнюю очередь благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и региональным мерам поддержки туризма. Реализация совместных с бизнесом инвестиционных проектов позволила обеспечить высокий стандарт сервиса при сохранении выгодной ценовой политики для гостей», - отметил заместитель министра культуры Саратовской области Иван Александров.