Приволжской железной дороге исполнилось 155 лет

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История Приволжской (Рязано-Уральской) магистрали началась 15 июля 1871 года, когда было завершено строительство и открыто движение по участку от Аткарска до Саратова. В 1953 году Рязано-Уральская и Сталинградская железные дороги были объединены в одну – Приволжскую. Высокие показатели развития подтверждаются отраслевыми оценками: в мае 2026 года Приволжской железной дороге было присуждено первое место среди железных дорог России по итогам работы в первом квартале 2026 года.В честь знаменательной даты в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях открылись тематические выставки. Экспозиции представлены на шести площадках, включая железнодорожные вокзалы Астрахани и Верхнего Баскунчака, Приволжскую детскую железную дорогу в Волгограде, а также управления магистрали в Саратове и Волгограде. Посетители могут увидеть редкие архивные снимки и материалы, охватывающие историю дороги от дореволюционного периода до сегодняшнего дня.Руководство магистрали и профсоюзные организации поздравляют сотрудников с юбилейной датой, отмечая их вклад в развитие транспортной инфраструктуры. Выставки будут работать в течение всего юбилейного месяца, позволяя жителям региона ближе познакомиться с историей одного из старейших транспортных предприятий России.Напомним, что масштабная реконструкция железнодорожного вокзала в Саратове продолжается.Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, ознакомился с ходом строительства: «Это будетсамый современный железнодорожный вокзал. Надеюсь он порадует нас своим открытием в апреле 2027 года.»