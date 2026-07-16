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Сегодня, 15 июля 2026 года, службе занятости населения региона исполняется 35 лет.«Сегодня служба занятости Саратовской области празднует свой юбилей. Ровно 35 лет назад началась ее история, пройден знаковый путь становления и развития. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, современные кадровые центры «Работа России», ставшие привычными для жителей региона, являются точкой опоры для соискателей и работодателей.Это команда профессионалов, которая своим неравнодушием помогает молодежи, участникам специальной военной операции, тем, кто решил сменить место работы, выстраивать эффективные маршруты трудоустройства. При этом в работе используются новые подходы и инструменты, а также учитывается лучший опыт предыдущих лет», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.С начала этого года при содействии кадровых центров Саратовской области трудоустроились более 6,8 тысячи человек, проведено 120 ярмарок трудоустройства. В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры» продолжается работа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. В настоящее время к обучению уже приступили 2,1 тысячи человек. За первое полугодие 8,8 тысячи подростков приняли участие во временных и сезонных работах.