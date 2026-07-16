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При содействии кадровых центров Саратовской области трудоустроились более 6,8 тысячи человек

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При содействии кадровых центров Саратовской области трудоустроились более 6,8 тысячи человек

 
Сегодня, 15 июля 2026 года, службе занятости населения региона исполняется 35 лет.
 
«Сегодня служба занятости Саратовской области празднует свой юбилей. Ровно 35 лет назад началась ее история, пройден знаковый путь становления и развития. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, современные кадровые центры «Работа России», ставшие привычными для жителей региона, являются точкой опоры для соискателей и работодателей.
Это команда профессионалов, которая своим неравнодушием помогает молодежи, участникам специальной военной операции, тем, кто решил сменить место работы, выстраивать эффективные маршруты трудоустройства. При этом в работе используются новые подходы и инструменты, а также учитывается лучший опыт предыдущих лет», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.
 
С начала этого года при содействии кадровых центров Саратовской области трудоустроились более 6,8 тысячи человек, проведено 120 ярмарок трудоустройства. В рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Кадры» продолжается работа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. В настоящее время к обучению уже приступили 2,1 тысячи человек. За первое полугодие 8,8 тысячи подростков приняли участие во временных и сезонных работах.
 