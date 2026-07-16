Двухэтажный дом, принадлежавший жене коллежского асессора Мальвине Лявданской, стал памятником местного значения
Здание с кирпичным декором, построенное в конце XIX века, признано объектом культурного наследия муниципального значения. Памятник расположен в центре Саратова на улице Горького, 10. Накануне приказ о его включении в Единый государственный реестр утвержден комитетом культурного наследия Саратовской области.
Согласно архивным данным, дворовое место, где располагается дом, долгое время принадлежало семье Черносливовых. Сначала владельцем был титулярный советник, секретарь губернского правления Ефим Александрович, затем — его сын поручик Михаил Ефимович, а потом внучка — Ольга Михайловна. После совершеннолетия Ольга Михайловна вышла замуж за чиновника, губернского писца Виссариона Федорова, но в 1891 году скончалась. И участок перешел к мужу и его родственникам. В 1892 году его приобрела жена секретаря Тираспольской римско-католической Епархии по Консистории, позднее коллежского асессора Мальвина Климентьевна Лявданская. Налоговые документы и окладные книги свидетельствуют о том, что дом был построен в конце XIX века. Мальвина Климентьевна прожила здесь до 1908 года. Затем владельцами дома стали мещане Зеленкины. В советское время здание использовалось как жилой дом. В августе 2025 года по рекомендации Общественного научно-методического совета строение было признано выявленным объектом культурного наследия.
Помимо статуса, комитет утвердил предмет охраны здания. Особое внимание в нём уделено архитектурному декору фасадов, выполненному в «кирпичном стиле». В перечень вошли аттики с круглыми слуховыми окнами, наличники окон с замковыми камнями и полуколоннами, венчающий карниз со ступенчатыми кронштейнами. Кроме того, в предмет охраны включены элементы интерьеров: деревянная лестница с балясинами и профилированным поручнем, лепная потолочная розетка в помещениях второго этажа, двустворчатые филёнчатые двери.
Согласно архивным данным, дворовое место, где располагается дом, долгое время принадлежало семье Черносливовых. Сначала владельцем был титулярный советник, секретарь губернского правления Ефим Александрович, затем — его сын поручик Михаил Ефимович, а потом внучка — Ольга Михайловна. После совершеннолетия Ольга Михайловна вышла замуж за чиновника, губернского писца Виссариона Федорова, но в 1891 году скончалась. И участок перешел к мужу и его родственникам. В 1892 году его приобрела жена секретаря Тираспольской римско-католической Епархии по Консистории, позднее коллежского асессора Мальвина Климентьевна Лявданская. Налоговые документы и окладные книги свидетельствуют о том, что дом был построен в конце XIX века. Мальвина Климентьевна прожила здесь до 1908 года. Затем владельцами дома стали мещане Зеленкины. В советское время здание использовалось как жилой дом. В августе 2025 года по рекомендации Общественного научно-методического совета строение было признано выявленным объектом культурного наследия.
Помимо статуса, комитет утвердил предмет охраны здания. Особое внимание в нём уделено архитектурному декору фасадов, выполненному в «кирпичном стиле». В перечень вошли аттики с круглыми слуховыми окнами, наличники окон с замковыми камнями и полуколоннами, венчающий карниз со ступенчатыми кронштейнами. Кроме того, в предмет охраны включены элементы интерьеров: деревянная лестница с балясинами и профилированным поручнем, лепная потолочная розетка в помещениях второго этажа, двустворчатые филёнчатые двери.