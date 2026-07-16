Двухэтажный дом, принадлежавший жене коллежского асессора Мальвине Лявданской, стал памятником местного значения

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Согласно архивным данным, дворовое место, где располагается дом, долгое время принадлежало семье Черносливовых. Сначала владельцем был титулярный советник, секретарь губернского правления Ефим Александрович, затем — его сын поручик Михаил Ефимович, а потом внучка — Ольга Михайловна. После совершеннолетия Ольга Михайловна вышла замуж за чиновника, губернского писца Виссариона Федорова, но в 1891 году скончалась. И участок перешел к мужу и его родственникам. В 1892 году его приобрела жена секретаря Тираспольской римско-католической Епархии по Консистории, позднее коллежского асессора Мальвина Климентьевна Лявданская. Налоговые документы и окладные книги свидетельствуют о том, что дом был построен в конце XIX века. Мальвина Климентьевна прожила здесь до 1908 года. Затем владельцами дома стали мещане Зеленкины. В советское время здание использовалось как жилой дом. В августе 2025 года по рекомендации Общественного научно-методического совета строение было признано выявленным объектом культурного наследия.Помимо статуса, комитет утвердил предмет охраны здания. Особое внимание в нём уделено архитектурному декору фасадов, выполненному в «кирпичном стиле». В перечень вошли аттики с круглыми слуховыми окнами, наличники окон с замковыми камнями и полуколоннами, венчающий карниз со ступенчатыми кронштейнами. Кроме того, в предмет охраны включены элементы интерьеров: деревянная лестница с балясинами и профилированным поручнем, лепная потолочная розетка в помещениях второго этажа, двустворчатые филёнчатые двери.