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Фестиваль духовой музыки состоится в Саратове в сентябре  

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Фестиваль духовой музыки состоится в Саратове в сентябре  

Фестиваль духовой музыки, посвященный Году единства народов России, пройдёт в Саратове в  сентябре 2026 года. На одной сцене соберутся детские и студенческие ансамбли, оркестры духовых и ударных инструментов, военные и гражданские коллективы, а также профессиональные и самодеятельные оркестры Саратовской области.
 
Такое многообразие исполнителей создаст уникальное звучание региона, в котором переплетаются культуры и музыкальные традиции разных народов. Кульминацией фестиваля станет совместное выступление всех оркестров — масштабное, торжественное и объединяющее по духу событие.
 
«Фестиваль духовой музыки — важная площадка для сохранения и развития музыкальных традиций нашего региона. Когда на одной сцене встречаются юные исполнители, студенческие коллективы, профессиональные и самодеятельные оркестры, рождается живой музыкальный диалог, который объединяет поколения и народы. Мы рады поддержать это событие, которое не только демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства, но и укрепляет культурные связи внутри области и по всей России», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 
Дополнительная информация - https://соумц.рф/deyatelnost/regionalnyj-czentr-podderzhki-odarennyh-detej/oblastnye-konkursy-festivali-regionalnye-etapy-obshherossijskih-konkursov/oblastnoj-festival-orkestrov-duhovyh-instrumentov-i-ansamblej-duhovyh-i-udarnyh-instrumentov/
 