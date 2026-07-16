16 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:20 | 15 июля
Сегодня в правительстве региона прошло первое заседание по вопросам домов ЖСК «Подворье»
18:00 | 15 июля
Летняя смена «Время Первых» в «Галактике64» объединила детей со всей области
17:30 | 15 июля
Школьников Саратовской области будут обучать агрогенетике, селекции и птицеводству
16:30 | 15 июля
Туристы слушают саратовскую гармошку и любуются глиняной игрушкой  
15:36 | 15 июля
Приволжской железной дороге исполнилось 155 лет
14:30 | 15 июля
Письма издалека: в Саратове открылся совместный выставочный проект Почты России и музея боевой и трудовой славы
13:15 | 15 июля
При содействии кадровых центров Саратовской области трудоустроились более 6,8 тысячи человек
13:00 | 15 июля
На Волге под Саратовом прошла «Гонка победителей»
12:30 | 15 июля
8870 студентов СПО подтвердили свою квалификацию
11:30 | 15 июля
Двухэтажный дом, принадлежавший жене коллежского асессора Мальвине Лявданской, стал памятником местного значения
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Велогонщики из Саратовской, Волгоградской и Воронежской областей оценили обновленную дорогу в Калининском районе

Новости / Спорт
В минувшие выходные на трассе, отремонтированной в рамках национальных проектов Президента Владимира Путина, прошли чемпионат и первенство Саратовской области по велосипедному спорту.

 
Дорога «Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка» соединяет Калининский и Екатериновский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы на Тамбов и Воронеж. Протяженность дороги составляет 64 км, из них 30 км проходит по Калининскому району. Изношенное покрытие восстановили поэтапно. Сначала по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», затем в рамках пришедшего ему на смену в 2025 году нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили последний ненормативный участок протяженностью 2,5 км.
 
Всего по обновленной дороге проехали порядка 100 спортсменов не только из Саратовской области, но и из соседних регионов – Волгоградского и Воронежского. Соревнования длились два дня. В первый день прошла индивидуальная гонка (велопробег для спортсменов был на время), во второй день состоялась групповая горная гонка, где велосипедисты соревновались между собой. Эти соревнования позволят спортсменам попасть в состав сборной Саратовской области, а также служат отборочными для Всероссийских соревнований и первенств, в частности, для участия во II Всероссийской спартакиаде сильнейших, которая будет проходить в этом году в Уфе.
 
«Трасса отличается великолепным покрытием и, конечно, рельефом: горы предъявляют высокие требования к выносливости и морально-волевым качествам спортсмена. Эта дорога идеально подходит для горной гонки. Наши спортсмены, самому младшему из которых – 10 лет, а возраст самого старшего приближается к 70-ти, смогли оценить качество дороги», - отметил председатель саратовской областной федерации велосипедного спорта Михаил Вострухин.
 
Восстановление изношенного покрытия на дороге выполнено по технологии холодной регенерации. Она связана с переработкой старого асфальтобетона и добавлением к нему новых инертных материалов, таких как щебень, а также цемента. В результате, получается прочный асфальтогранулобетонный слой, поверх которого было уложено два слоя асфальтобетона.
 