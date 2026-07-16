Велогонщики из Саратовской, Волгоградской и Воронежской областей оценили обновленную дорогу в Калининском районе

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Дорога «Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка» соединяет Калининский и Екатериновский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы на Тамбов и Воронеж. Протяженность дороги составляет 64 км, из них 30 км проходит по Калининскому району. Изношенное покрытие восстановили поэтапно. Сначала по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», затем в рамках пришедшего ему на смену в 2025 году нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили последний ненормативный участок протяженностью 2,5 км.Всего по обновленной дороге проехали порядка 100 спортсменов не только из Саратовской области, но и из соседних регионов – Волгоградского и Воронежского. Соревнования длились два дня. В первый день прошла индивидуальная гонка (велопробег для спортсменов был на время), во второй день состоялась групповая горная гонка, где велосипедисты соревновались между собой. Эти соревнования позволят спортсменам попасть в состав сборной Саратовской области, а также служат отборочными для Всероссийских соревнований и первенств, в частности, для участия во II Всероссийской спартакиаде сильнейших, которая будет проходить в этом году в Уфе.«Трасса отличается великолепным покрытием и, конечно, рельефом: горы предъявляют высокие требования к выносливости и морально-волевым качествам спортсмена. Эта дорога идеально подходит для горной гонки. Наши спортсмены, самому младшему из которых – 10 лет, а возраст самого старшего приближается к 70-ти, смогли оценить качество дороги», - отметил председатель саратовской областной федерации велосипедного спорта Михаил Вострухин.Восстановление изношенного покрытия на дороге выполнено по технологии холодной регенерации. Она связана с переработкой старого асфальтобетона и добавлением к нему новых инертных материалов, таких как щебень, а также цемента. В результате, получается прочный асфальтогранулобетонный слой, поверх которого было уложено два слоя асфальтобетона.