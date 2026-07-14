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После обращения Антонины Галяшкиной застройщик устранил нарушения в новостройках

Новости
После обращения Антонины Галяшкиной застройщик устранил нарушения в новостройках



Руководитель фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе Антонина Галяшкина получила обратную связь от жителей двух многоквартирных домов по улице Интернациональной в Ершове, переехавших в новые квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья.

«Практически сразу люди столкнулись с проблемами и недоделками. Обсуждали это с ними на встрече зимой во время моей работы в округе. Новосёлы жаловались на протечки в квартирах, обледенение воздухозаборных и газоотводящих труб, неплотно закрывающиеся окна и балконные двери», - рассказала Галяшкина. Она обратилась к застройщику для устранения всех выявленных нарушений.

«В настоящее время большинство недоделок исправлено. По оставшимся вопросам остаюсь на связи с жителями дома, будем вместе добиваться создания комфортных условий для жизни людей», - отметила депутат.